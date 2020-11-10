مطربة أمريكية شهيرة تثير غضب المعجبين بسبب ترامب

أثارت المغنية الأمريكية كاتي بيري غضب معجبيها، بنشرها تدوينة تدعم عائلتها التي صوتت لصالح دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وكتبت بيري في تغريدة على تويتر: "بعد إعلان نتائج الانتخابات كان أول شيء فعلته هو الاتصال بأسرتي التي لم توافق على النتائج، وقلت لهم إنني أحبهم في كافة الأحوال، وسأقف معهم دوما. العائلة قبل كل شيء. اتصلوا بأسرتك اليوم".

وأثار منشور المغنية موجة استياء على مواقع التواصل الاجتماعي وأشار الكثيرون، إلى أنهم لا يشاركون بيري في آرائها، ولن يتبعوا نصيحتها.

the first thing I did when the presidency was called is text and call my family members who do not agree and tell them I love them and am here for them. #FamilyFirst. Call your family today. Happy Sunday. ♥️ — KATY PERRY (@katyperry) November 8, 2020

وقال المستخدم RC: "الحقيقة تكمن في أن الأغنياء البيض من أمثالك، لا يخاطرون بأي شيء بغض النظر عمن سيصبح رئيسا. بالنسبة لك، الأمر عبارة عن اختلاف في الرأي أما بالنسبة لنا فهو مسألة حياة أو موت. لذلك لن أتصل بأسرتي لتهدئتهم".

وكتب كايل أورد: "أرفض الانحناء أمام من يضطهدني. أرفض أن أمدّ غصن زيتون لأولئك الذين يعتقدون أنه لا ينبغي لي أن أكون".

وقال بروك: "اتصلي بوالدتك واخبريها أنك آسفة ولا تتصلي بها مرة أخرى".

المصدر: radiosputnik