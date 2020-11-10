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بومبيو: الولايات المتحدة وافقت على بيع طائرات إف 35 للإمارات

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بومبيو: الولايات المتحدة وافقت على بيع طائرات إف 35 للإمارات
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أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن سلطات بلاده قررت تزويد الإمارات بقدرات دفاعية متطورة، مشيرا الى أن السلطات وافقت على بيع الإمارات طائرات "إف 35" الحربية.

وفي بيان له اليوم الثلاثاء، أوضح بومبيو أن وزارة الخارجية تعتزم التصريح بشراء دولة الإمارات معدات دفاع متقدمة بقيمة 23.37 مليار دولار.

ولفت إلى أن الموافقة تشمل ما يصل إلى 50 طائرة "إف-35" لايتنينج 2، وما يصل إلى 18 طائرة مسيرة إم.كيو- 9 بي، ومجموعة من الذخائر جو-جو وجو-أرض.

المصدر: RT

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