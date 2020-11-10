لوكاشينكو: لن أسمح بجعل بيلاروس محافظة بولندية أو ليتوانية

أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو على خلفية نقل قوات أمريكية إلى بولندا، أنه لن يسمح بجعل بلاده مقاطعة بولندية أو ليتوانية.

وعلق لوكاشينكو على مصادقة الرئيس البولندي أندجي دودا على اتفاقية لتعزيز التعاون العسكري بين وارسو وواشنطن قائلا: "لقد سمعتم خبرا مهما هو أن بولندا والولايات المتحدة عقدتا اتفاق تعاون عسكري جديدة وقد بدأ نقل قوات عسكرية جديدة من الولايات المتحدة وليس من ألمانيا إلى بولندا. لماذا يا ترى يحدث ذلك؟ إذا كان لدينا من لا يفهم وأعني على وجه الخصوص المعارضين، فعليهم أن يعوا أن الوضع لا يخلو من التعقيد.. وإذا كان هناك من يريد جعل بيلاروس مقاطعة من مقاطعات بولندا أو ليتوانيا، فلن يحدث ذلك ما دمت حيا. وعليهم أن يدركوا ذلك".

يذكر أنه بموجب الاتفاقية الجديدة بين الولايات المتحدة وبولندا، ستستضيف مدينة بوزنان البولندية، مقر قيادة الفيلق الخامس للجيش الأمريكي، و200 عسكري أمريكي في هذه المدينة، وذلك بهدف إحداث إمكانية لنقل قوات كبيرة للجيش الأمريكي إلى بولندا وغيرها من دول "الجناح الشرقي" لحلف الناتو.

المصدر: نوفوستي