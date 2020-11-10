واشنطن تفرض عقوبات جديدة على إيران تشمل 6 شركات و4 أفراد

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الثلاثاء، فرض حزمة جديدة من العقوبات على مشتريات إيران للمكونات الإلكترونية، شملت 6 شركات و4 أفراد.

إقرأ المزيد

وحدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية شبكة من 6 شركات و4 أفراد سهلوا شراء السلع الحساسة، بما في ذلك المكونات الإلكترونية ذات المنشأ الأمريكي، لصالح شركة إيران للاتصالات (ICI)، وهي شركة عسكرية إيرانية مملوكة أو خاضعة لسيطرة وزارة الدفاع ولوجستيات القوات المسلحة الإيرانية.

ووفق بيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، فإن بين الشركات المستهدفة، شركة Hoda Trading، شركة Proma Industry، وشركة Industry Co. Soltech، وشركة Naz Technology Co، وغيرها.

من جهته، قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين إن "النظام الإيراني يستخدم شبكة عالمية من الشركات لتعزيز قدراته العسكرية المزعزعة للاستقرار".

وأضاف: "ستواصل الولايات المتحدة اتخاذ إجراءات ضد الذين يساعدون في دعم جهود عسكرة النظام وانتشار الأسلحة".

المصدر: RT