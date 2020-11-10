تقارير إعلامية: انخفاض أصوات بايدن في ثلاث مقاطعات

أشارت تقارير إعلامية أمريكية إلى وجود العديد من "مواطن الخلل" في فرز أصوات الانتخابات الرئاسية لهذا العام، حسب The Gateway Pundint.

وذكر الموقع أن "خللا" أدى إلى خسارة الرئيس دونالد ترامب لمزيد من الأصوات لصالح منافسه المرشح الديمقراطي جو بايدن، مبينا أن هذه الثغرات هي في بنسلفانيا وفيرجينيا وميتشيغان وويسكونسن.

A second example of Trump having votes deducted!

Two Statistical Curiosities That Allowed Biden To Pull Ahead In PA: Please Share. Update With Benford's Law Criticism https://t.co/LeMP5OQNDd — John Loudon (@johnloudon) November 10, 2020

ولفت إلى أن الانخفاض غير عادي في إجمالي أصوات ترامب في ثلاث مقاطعات مختلفة في نفس الفترة الزمنية، فقد خسر 1063 في أليغيني، 2972 صوتا في باكس و7135 صوتا في مقاطعات تشيستر في نفس الفترة الزمنية، فيما لم يخسر بايدن أي أصوات.

المصدر: "The Gateway Pundint"