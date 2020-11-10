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تقارير إعلامية: انخفاض أصوات بايدن في ثلاث مقاطعات

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تقارير إعلامية: انخفاض أصوات بايدن في ثلاث مقاطعات
AFP
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أشارت تقارير إعلامية أمريكية إلى وجود العديد من "مواطن الخلل" في فرز أصوات الانتخابات الرئاسية لهذا العام، حسب The Gateway Pundint.

وذكر الموقع أن "خللا" أدى إلى خسارة الرئيس دونالد ترامب لمزيد من الأصوات لصالح منافسه المرشح الديمقراطي جو بايدن، مبينا أن هذه الثغرات هي في بنسلفانيا وفيرجينيا وميتشيغان وويسكونسن.

ولفت إلى أن الانخفاض غير عادي في إجمالي أصوات ترامب في ثلاث مقاطعات مختلفة في نفس الفترة الزمنية، فقد خسر 1063 في أليغيني، 2972 صوتا في باكس و7135 صوتا في مقاطعات تشيستر في نفس الفترة الزمنية، فيما لم يخسر بايدن أي أصوات.

المصدر: "The Gateway Pundint"

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