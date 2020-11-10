زوجة بايدن بصدد مواصلة عملها خارج البيت الأبيض

قالت زوجة المرشح الديمقراطي جو بايدن إنها تريد مواصلة عملها خارج دورها في البيت الأبيض، في خطوة هي الأولى من نوعها.

وأوضح المتحدث باسمها لموقع "HuffPost"، أن جيل بايدن رددت مرارا أنه إذا سارت الأمور كما هو مخطط لها، ستصبح أول سيدة لها وظيفة مدفوعة الأجر كأستاذ جامعي خارج البيت الأبيض.

وقالت جيل لمجلة "فوغ": "أحب العمل. أنا امرأة عاملة والتدريس شغفي. هذا ما أحب فعله. لقد كانت هذه مسيرتي المهنية وكانت حقا نقطة تركيز رئيسية في حياتي، لذلك أشعر أنني أستطيع التعامل معها والقيام بكل شيء آخر تريد السيدات الأوائل القيام به".

المصدر:"HuffPost"