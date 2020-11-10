بدء محاكمة ثلاثة يشتبه في صلتهم بواقعة دهس مميتة بإسبانيا عام 2017

شهدت المحكمة العليا الإسبانية اليوم انطلاق محاكمة ثلاثة رجال يشتبه بأنهم ينتمون لخلية إسلامية متشددة مسؤولة عن واقعة دهس بسيارة فان في شارع لاس رامبلاس بوسط برشلونة في عام 2017.

وبحسب وثائق المحكمة، يواجه متهمان من الثلاثة، وهما إسباني ومغربي، تهم الانتماء إلى منظمة إرهابية وصنع وتخزين متفجرات ومحاولة إحداث دمار واسع النطاق.

وكان مهاجم واحد قد اندفع بسيارة فان مستأجرة نحو حشود في لاس رامبلاس وقتل 14 شخصا وأصاب أكثر من 100 في الواقعة التي حدثت يوم 17 أغسطس 2017، كما قتل السائق أثناء فراره شخصا آخر.

وفي وقت لاحق، اندفع خمسة متشددين بسيارة وسط حشد في بلدة كامبريلس الساحلية وهاجموا المارة بسكاكين فقتلوا امرأة وأصابوا عددا من الأشخاص قبل أن تقتلهم الشرطة بالرصاص. كما قتلت الشرطة منفذ هجوم برشلونة بعد أيام قليلة.

وجميع التهم مرتبطة بانفجار وقع عشية الهجوم بالخطأ في ألكانار جنوب غربي برشلونة، حيث كانت متفجرات وأسطوانات غاز مخزنة، أي أنها ليست مرتبطة بواقعة الدهس نفسها التي حدثت في برشلونة لذلك فإن الادعاء لم يوجه تهمة القتل إلى المشتبه بهم.

وتوفي آخرون يعتقد أنهم كانوا على صلة بالخلية في انفجار ألكانار ومنهم إمام قيل إنه العقل المدبر للهجمات.

ويطالب الادعاء بالحكم على اثنين من المتهمين بالسجن لمدة 41 و36 عاما والسجن لمدة ثماني سنوات على مغربي آخر متهم بالتواطؤ معهما. وكان الثلاثة في السجن انتظارا للمحاكمة منذ اعتقالهم في 2017 فيما يتعلق بالانفجار.

المصدر: "رويترز"