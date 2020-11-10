 
مباشر

تشاوويش أوغلو: البحث عن حلول في سوريا وليبيا يتيح فرصة تحسين علاقاتنا مع واشنطن

أخبار العالم

تشاوويش أوغلو: البحث عن حلول في سوريا وليبيا يتيح فرصة تحسين علاقاتنا مع واشنطن
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p4h9

 قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن بلاده تتوقع حل القضايا التي تسمم العلاقات مع واشنطن، وأن البحث عن حلول في سوريا وليبيا يتيح فرصا جديدة لتحسين العلاقات بين البلدين.

إقرأ المزيد
تشاووش أوغلو يؤكد مواصلة المباحثات حول اتفاق قره باغ
تشاووش أوغلو يؤكد مواصلة المباحثات حول اتفاق قره باغ

وأضاف أوغلو الذي كان يتحدث في أنقرة لدبلوماسيين أتراك إن شراء المنظومة الروسية إس-400 "قد تم"، مضيفا أن إبعاد تركيا عن برنامج طائرة إف-35 سيؤثر سلبا على الاستراتيجية الدفاعية لحلف شمال الأطلسي.

وتختلف تركيا مع الولايات المتحدة، شريكتها في حلف شمال الأطلسي، على قضايا تشمل سوريا وشراء أنقرة منظومة دفاع صاروخية روسية.

ونتيجة للخلاف حول المنظومة الروسية ألغت واشنطن مشاركة تركيا في برنامج إنتاج طائرتها المقاتلة إف-35 قائلة إن المنظومة الروسية تعرض الطائرة للخطر.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا