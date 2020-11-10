تشاوويش أوغلو: البحث عن حلول في سوريا وليبيا يتيح فرصة تحسين علاقاتنا مع واشنطن

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن بلاده تتوقع حل القضايا التي تسمم العلاقات مع واشنطن، وأن البحث عن حلول في سوريا وليبيا يتيح فرصا جديدة لتحسين العلاقات بين البلدين.

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وأضاف أوغلو الذي كان يتحدث في أنقرة لدبلوماسيين أتراك إن شراء المنظومة الروسية إس-400 "قد تم"، مضيفا أن إبعاد تركيا عن برنامج طائرة إف-35 سيؤثر سلبا على الاستراتيجية الدفاعية لحلف شمال الأطلسي.

وتختلف تركيا مع الولايات المتحدة، شريكتها في حلف شمال الأطلسي، على قضايا تشمل سوريا وشراء أنقرة منظومة دفاع صاروخية روسية.

ونتيجة للخلاف حول المنظومة الروسية ألغت واشنطن مشاركة تركيا في برنامج إنتاج طائرتها المقاتلة إف-35 قائلة إن المنظومة الروسية تعرض الطائرة للخطر.

المصدر: رويترز