قوات الأمن الأفغانية تقتل قياديا في "القاعدة" وتتهم "طالبان" بإيوائه

قالت وكالة الاستخبارات الأفغانية الثلاثاء، إن قوات الأمن قتلت قياديا بارزا في تنظيم "القاعدة" بجنوب أفغانستان، واتهمت حركة "طالبان" بإيوائه.

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ووافقت "طالبان" على قطع العلاقات مع الجماعات المتشددة بما فيها "القاعدة" بموجب اتفاق مع الولايات المتحدة جرى توقيعه في فبراير.

وقالت مديرية الأمن الوطني الأفغانية في بيان إنها "قتلت القيادي في القاعدة خلال عملية في إقليم فراه الأفغاني حيث منحته طالبان ملاذا آمنا وحماية" هناك.

وفي ردها على طلب للتعليق قالت "طالبان" إنها تحقق في الأمر.

ومن المقرر أن تسحب الولايات المتحدة قواتها بحلول مايو بموجب اتفاق مع "طالبان" خضع لضمانات أمنية في الوقت الذي تجري فيه الجماعة محادثات مع الحكومة الأفغانية في الدوحة للتوصل لاتفاق سلام.

المصدر: رويترز