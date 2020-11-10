"هذه خيانة".. سكرتير الأمن القومي في قره باغ يعلن استقالته

أعلن صامويل بابايان، سكرتير مجلس الأمن القومي في "جمهورية قره باغ" غير المعترف بها، اليوم الثلاثاء، عن استقالته من منصبه احتجاجا على اتفاق إنهاء الحرب في الإقليم.

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وكتب بابايان عبر "فيسبوك": "ردا على ذلك واحتجاجا على مثل هذه الأعمال الإجرامية، أعلن أنني أتخلى عن أعلى وسام "بطل أرتساخ (التسمية الأرمنية لقره باغ)" وأنهي صلاحياتي كأمين لمجلس الأمن القومي (في قره باغ)".

واعتبر بابايان موافقة زعيمي أرمينيا وإقليم قره باغ على الاتفاق "قرارا انفراديا"، معتبرا أن كلامهما لا يتفق مع الوقائع على الأرض.

وذكر بابايان الليلة الماضية أنه "سارع إلى البرلمان لوضع حد لهذه العملية الخيانية، لكن بموافقة رئيس قره باغ تم نشر البيان (حول وقف إطلاق النار".

في وقت سابق، أكد رئيس قره باغ أرايك هاروتيونيان، أن سلطات الإقليم اضطرت إلى وقف القتال من أجل إنقاذ الجمهورية غير المعترف بها بعد تدهور الوضع الميداني على الجبهات، مشيرا إلى أنه كان من الممكن أن يسقط المزيد من الضحايا، بسبب امتداد الأعمال القتالية إلى العمق، مما كان سيؤدي إلى عواقب وخيمة.

المصدر: وكالات