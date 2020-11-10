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المبعوث الأمريكي السابق للشرق الأوسط يعزي بوفاة عريقات

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المبعوث الأمريكي السابق للشرق الأوسط يعزي بوفاة عريقات
Reuters AMIR COHEN
المبعوث الأميركي السابق إلى الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات
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أعرب المبعوث الأمريكي السابق إلى الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، عن تعازيه الحارة على وفاة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات.

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سطور من مسيرة السياسي الفلسطيني الراحل صائب عريقات
سطور من مسيرة السياسي الفلسطيني الراحل صائب عريقات

وقدم غرينبلات تعازيه الحارة لعائلة عريقات، عبر تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر"، متمنيا لهم "الصبر والقوة خلال هذا الوقت الصعب للغاية".

وأشار إلى أن وجهات النظر بينه وبين عريقات حول تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وكيفية حله كانت منفصلة، مؤكدا أن عريقات حاول جاهدا أن يمثل شعبه.

المصدر: "RT"

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