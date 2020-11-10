إيطاليا مدانة بعدم احترام المقاييس الأوروبية لحماية نوعية الهواء

أدانت محكمة العدل الأوروبية الثلاثاء إيطاليا لـ "خرقها قانون الاتحاد الأوروبي حول نوعية الهواء في الجو".

وأوضحت أن إيطاليا تجاوزت "بشكل ممنهج ومتواصل" مستوى الجزيئات الصغيرة PM10 المسموح بها حسب المقاييس الأوروبية.

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وقالت المحكمة، التي يوجد مقرها في لوكسمبورغ، إن "بين عام 2008 وعام 2017 كانت المستويات المحددة من جزيئات بي آم 10 متجاوزَة بانتظام" في العديد من المناطق الإيطالية وإن "إيطاليا لم تتبن في الوقت اللازم التدابير" المتخذة للحفاظ على نوعية جيدة للهواء.

#CJUE : en dépassant de manière systématique et prolongée les valeurs limites fixées pour les particules fines PM10, l’#Italie a violé le droit de l’#UE#pollutionhttps://t.co/VGsRk63Zfnpic.twitter.com/4roJwXncN8 — Cour de justice UE (@CourUEPresse) November 10, 2020

تأتي هذه الإدانة بعد مقاضاة المفوضية الأوروبية الدولة الإيطالية سنة 2018، وقد يليها اتخاذ تدابير عقابية ضد روما.

المصدر: محكمة العدل الأوروبية/وسائل إعلام فرنسية