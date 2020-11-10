 
مباشر

إيطاليا مدانة بعدم احترام المقاييس الأوروبية لحماية نوعية الهواء

أخبار العالم

إيطاليا مدانة بعدم احترام المقاييس الأوروبية لحماية نوعية الهواء
Reuters
مقر محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ.
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p4ep

أدانت محكمة العدل الأوروبية الثلاثاء إيطاليا لـ "خرقها قانون الاتحاد الأوروبي حول نوعية الهواء في الجو".

وأوضحت أن إيطاليا تجاوزت "بشكل ممنهج ومتواصل" مستوى الجزيئات الصغيرة PM10 المسموح بها حسب المقاييس الأوروبية.

إقرأ المزيد
تونس مصدومة بعد فضيحة استيراد
تونس مصدومة بعد فضيحة استيراد "مشبوه" لنفايات من إيطاليا

 وقالت المحكمة، التي يوجد مقرها في لوكسمبورغ، إن "بين عام 2008 وعام 2017 كانت المستويات المحددة من جزيئات بي آم 10 متجاوزَة بانتظام" في العديد من المناطق الإيطالية وإن "إيطاليا لم تتبن في الوقت اللازم التدابير" المتخذة للحفاظ على نوعية جيدة للهواء.

تأتي هذه الإدانة بعد مقاضاة المفوضية الأوروبية الدولة الإيطالية سنة 2018، وقد يليها اتخاذ تدابير عقابية ضد روما.

 

المصدر: محكمة العدل الأوروبية/وسائل إعلام فرنسية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا