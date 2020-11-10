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المتحدث باسم الرئاسة التركية يعلن "تحرير" قره باغ

أخبار العالم

المتحدث باسم الرئاسة التركية يعلن
Reuters
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قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، إنه تم تحرير قره باغ، وهي أراضي أذربيجان.

وأضاف قالن في تغريدة على "تويتر": "قره باغ باتت محررة. قره باغ هي أذربيجان. بعد ذلك ستكون تركيا بجانب أذربيجان، في ساحة المعركة وكذلك على طاولة المفاوضات".

في وقت سابق، أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، وقعوا إعلانا مشتركا حول وقف إطلاق النار في قره باغ.

المصدر: نوفوستي

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