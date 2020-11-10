المتحدث باسم الرئاسة التركية يعلن "تحرير" قره باغ
Reuters
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قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، إنه تم تحرير قره باغ، وهي أراضي أذربيجان.
وأضاف قالن في تغريدة على "تويتر": "قره باغ باتت محررة. قره باغ هي أذربيجان. بعد ذلك ستكون تركيا بجانب أذربيجان، في ساحة المعركة وكذلك على طاولة المفاوضات".
Karabağ artık azaddır.— Ibrahim Kalin (@ikalin1) November 10, 2020
Karabağ Azerbaycan’dır.
Türkiye bundan sonra da hem sahada hem masada Azerbaycan’ın yanında olacaktır.
🇹🇷 🇦🇿
في وقت سابق، أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، وقعوا إعلانا مشتركا حول وقف إطلاق النار في قره باغ.
المصدر: نوفوستي