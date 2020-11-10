المتحدث باسم الرئاسة التركية يعلن "تحرير" قره باغ

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، إنه تم تحرير قره باغ، وهي أراضي أذربيجان.

وأضاف قالن في تغريدة على "تويتر": "قره باغ باتت محررة. قره باغ هي أذربيجان. بعد ذلك ستكون تركيا بجانب أذربيجان، في ساحة المعركة وكذلك على طاولة المفاوضات".

Karabağ artık azaddır.

Karabağ Azerbaycan’dır.



Türkiye bundan sonra da hem sahada hem masada Azerbaycan’ın yanında olacaktır.



🇹🇷 🇦🇿 — Ibrahim Kalin (@ikalin1) November 10, 2020

في وقت سابق، أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، وقعوا إعلانا مشتركا حول وقف إطلاق النار في قره باغ.

المصدر: نوفوستي