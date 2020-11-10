إندونيسيا.. الآلاف في استقبال رجل دين إسلامي معروف بعد غيابه ثلاث سنوات

استقبل آلاف المناصرين اليوم الثلاثاء، رجل الدين الإسلامي الإندونيسي، رزيق شهاب، في مطار العاصمة جاكرتا، لدى عودته من السعودية، حيث أقام نحو ثلاث سنوات.

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وتجمع الآلاف من أنصار شهاب في المطار، وعمت الفوضى بعد أن قطعوا الطريق وهم يتدافعون لإلقاء نظرة على رجل الدين المثير للجدل ويحاولون تقبيل يده، معربين عن فرحهم الشديد وسعادتهم الكبيرة بعودته.

كما اضطرت بعض شركات الطيران إلى تغيير مواعيد رحلاتها الجوية بسبب الفوضى والتجمعات.

وأقام زريق في السعودية منذ العام 2017، بعد أن وجهت له اتهامات بـ"إرسال رسائل إباحية، وإهانة إيديولوجية الدولة"، حيث رفعت الشرطة قضية ضد رزيق بتهمة إهانة إيديولوجية الدولة العلمانية في إندونيسيا، وخرق قوانين المواد الإباحية، بعد تداول حوار بينه وبين أحد أنصاره تضمن صورا لامرأة عارية على الإنترنت.

وأصبح رزيق زعيما روحيا للإسلام المحافظ، ولحركة ذات نفوذ سياسي ساعدت في إسقاط حاكم جاكرتا المسيحي السابق، باسوكي تجهاجا بورناما، المعروف شعبيا باسم "أهوك"، الذي سُجن في عام 2017 بتهمة إهانة الإسلام.

وغادر رجل الدين إندونيسيا في عام 2017 وأسقطت الشرطة القضيتين بعد عام، لكنه ظل مقيما في السعودية حتى اليوم.

المصدر: "رويترز"