رئيس جمهورية قره باغ: الجيش كان يفتقد للأسلحة الحديثة

قال أرايك هاروتيونيان رئيس جمهورية قره باغ غير المعترف بها، اليوم، إن جيش الدفاع في قره باغ، لم يكن يملك أسلحة حديثة.

وأضاف هاروتيونيان، في حديث نقلته وكالة "سبوتنيك أرمينيا" : "لم تكن هناك أسلحة حديثة في قره باغ، وسيتعين على المذنبين في ذلك تحمل المسؤولية".

ووفقا له، "ألحقت الطائرات بدون طيار الأذربيجانية، أضرارا كبيرة بجيش الدفاع في قره باغ، والسؤال الذي يطرح نفسه، لماذا لم يصنع الجيش الأرمني أسلحة مماثلة".

وقال: "سيتحمل مسؤولية ذلك، كل من تولى مناصب المسؤولية على مدى العقود الماضية".

وشدد هاروتيونيان، على أن "قره باغ، كانت في الواقع في حالة حرب ليس فقط مع أذربيجان، بل ومع تركيا ومسلحين من الشرق الأوسط. لقد قاتل جنود جيش دفاع قره باغ والمتطوعون ضدهم".

وبحسب معلومات الوكالة، دخلت قيادة جمهورية قره باغ حاليا، في مشاورات مع القوى السياسية والقادة العسكريين والقادة السابقين في قره باغ. وفقا لهاروتيونيان، "الحرب الأهلية ليست خيارا، نحن بحاجة إلى التوحد والنظر في كل القرارات".

في وقت سابق، أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، وقعوا إعلانا مشتركا حول وقف إطلاق النار في قره باغ.

المصدر: نوفوستي