موسكو: لن تكون في قره باغ أي قوات حفظ سلام غير روسية

أكدت الخارجية الروسية اليوم الثلاثاء، أنه لن يتم نشر أي قوات حفظ سلام إلا روسية في إقليم قره باغ بعد توقيع موسكو وباكو ويريفان على اتفاق حول وقف القتال في المنطقة.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في حديث إذاعي: "نقطة مهمة أود أن ألفت انتباهكم إليها تتعلق بقوات حفظ السلام. نحن نتحدث عن قوات حفظ السلام التابعة لروسيا. وعندما يتم نشر نص البيان (الثلاثي)، لن يكون لدى أحد أدنى شك (في ذلك)".

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وأضافت: "ألفت الانتباه مرة أخرى إلى كلام الرئيس الروسي، أن الحديث يدور عن (نشر) قوات حفظ سلام روسية على طول خط التماس في قره باغ".

وأكدت زاخاروفا أن البيان الذي وقع عليه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف بشأن قره باغ "سيتم نشر نصه وتوزيعه على المنصات الدولية في أقرب وقت".

وذكرت المتحدثة أن محادثة هاتفية جرت صباح اليوم بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، حيث عبرت تركيا عن تأييدها البيان الثلاثي بشأن قره باغ.

وأضافت أن المحادثة تضمنت تبادل الأراء حول الخطوت اللاحقة التي يجب اتخاذها في ظل الوضع الحالي.

وفي وقت سابق اليوم أعلنت الدفاع الروسية بدء عملية نشر قوات حفظ سلام تابعة لها في إقليم قره باغ.

المصدر: وكالات