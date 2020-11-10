سلطات قره باغ تعترف بفقدان السيطرة على شوشا منذ 7 نوفمبر

قال أرايك هاروتيونيان رئيس جمهورية قره باغ غير المعترف بها، إن جيش الدفاع في قره باغ فقد السيطرة على شوشا، في 7 نوفمبر.

وأضاف هاروتيونيان: "جرى جدل، حول ما إذا كانت شوشي لا تزال تحت أيدينا أم لا، لكننا فقدنا السيطرة الرئيسية على شوشي منذ 5 نوفمبر، وبشكل كامل منذ 7 نوفمبر".

وتابع هاروتيونيان القول: "لم نكن نرغب في تصديق أننا نخسر وطننا تماما، وأنه من المستحيل مواصلة القتال بالموارد البشرية والمعدات المتاحة".

وشدد هاروتيونيان، على أن قره باغ اضطرت إلى وقف القتال من أجل إنقاذ الجمهورية غير المعترف بها.

وأضاف: "لقد فقدنا فيزولي وجبريل وكوباتلي وزانجيلان، ومنطقة هادروت بشكل كامل تقريبا، وكذلك بعض أجزاء من منطقتي مارتوني وأسكيران، والأهم من ذلك شوشي. ووصل القتال بالفعل إلى ضواحي ستيباناكرت، على مسافة 2-3 كيلومترات. ولو استمر بنفس الوتيرة، كنا سنفقد في غضون أيام أرتساخ (الاسم الأرمني لقره باغ)".

ووفقا له، كان من الممكن أن يسقط المزيد من الضحايا، بسبب امتداد الأعمال القتالية إلى العمق، وكان ذلك سيؤدي إلى عواقب وخيمة.

المصدر: نوفوستي