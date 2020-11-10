رئيس أرمينيا: علمت باتفاق قره باغ من تقارير إعلامية

صرح الرئيس الأرمني أرمين سركيسيان، بأنه علم بالبيان الثلاثي بشأن قره باغ من الصحافة ولم يشارك في أي مناقشات تتعلق به، مؤكدا أنه سيبدأ مشاورات سياسية من أجل "حماية المصالح القومية".

وقال ساركيسيان في بيان له نشر على موقع الرئاسة اليوم الثلاثاء: "علمت من الصحافة بتوقيعنا على بيان مع رئيسي روسيا وأذربيجان حول وقف الحرب في قره باغ. كما علمت من الصحافة بشروط وقف الحرب. للأسف، لم تكن هناك مشاورات أو مناقشات حول الوثيقة معي بصفتي رئيس الجمهورية، ولم أشارك في أي مفاوضات".

إقرأ المزيد

وأكد ساركيسيان أن تسوية نزاع قره باغ قضية ذات أهمية قومية وأي خطوة، "لا سيما التوقيع على أي وثيقة تتعلق بالمصالح الأمنية والحقوق لأرمينيا، وآرتساخ (التسمية الأرمنية لقره باغ) والشعب الأرمني بأكمله، يجب أن تكون موضوعا للمشاورات والمناقشات الشاملة"، ولا يمكن اتخاذ أي قرار إلا على أساس الإجماع الوطني.

وأشار الرئيس الأرمني إلى "أنه نظرا إلى وجود مخاوف عميقة لدى قطاع كبير من الناس.. يبدأ على الفور مشاورات سياسية من أجل الاتفاق في أقرب وقت ممكن على الحلول المطروحة على أجندتنا لحماية المصالح القومية".

وفي وقت سابق أكد رئيس وزراء البلاد نيكول باشينيان أنه وقع على اتفاق وقف القتال في قره باغ "رغم أنه لم يكن لصالح أرمينيا" بتوصية من قيادة الجيش، التي أبلغته بوجود مشاكل جامة على الجبهات.

المصدر: وكالات