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بريطانيا: سنقوم بتوزيع أي لقاح لفيروس كورونا منذ بداية ديسمبر

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بريطانيا: سنقوم بتوزيع أي لقاح لفيروس كورونا منذ بداية ديسمبر
Reuters UK PARLIAMENT/JESSICA TAYLOR
وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك
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أكد وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة طلبت من هيئة الصحة الوطنية أن تكون جاهزة لتوزيع أي لقاح لفيروس كورونا، اعتبارا من بداية ديسمبر.

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وأشار إلى أن "نشر اللقاح سيستغرق بعض الوقت"، حيث أن "الأولوية ستكون لغير المحصنين".

وقال هانكوك لشبكة "سكاي نيوز"، إنه "لا يزال هناك العديد من العقبات التي يتعين إزالتها، وإن الحكومة لن توزع الجرعات، حتى تثق في سلامتها السريرية"، مشددا على أن "توزيع اللقاح سيكون معقدا للغاية".

ولفت إلى أن اللقاح سيكون اختياريا، وأن الأطفال ليسوا بحاجة إلى أخذه.

وبخصوص لقاح أوكسفورد البريطاني، أكد هانكوك أنهم لا يعرفون متى سيكون جاهزا. 

وطمأن الناس بالقول: "الحياة تعود إلى الوضع الطبيعي بحلول الربيع، لن أضع تاريخا محددا لذلك".

المصدر: "رويترز"

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