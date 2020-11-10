طوكيو: فوز بايدن لن يخفف موقف واشنطن تجاه الصين

قال وزير خارجية اليابان توشيميتسو موتيجي، إن حكومة بلاده تعتقد أن فوز جوزيف بايدن المفترض في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، لن يخفف من موقف واشنطن تجاه الصين.

وأضاف الوزير، في مؤتمر صحفي في طوكيو اليوم: "يتمسك الحزبان الديمقراطي والجمهوري في الولايات المتحدة، بمواقف صلبة جدا تجاه الصين. لذلك، نحن لا نعتقد أنه ستكون هناك تغييرات جوهرية رئيسية، في سياسة الولايات المتحدة في هذا الاتجاه".

في عهد الرئيس ترامب، بدأت الولايات المتحدة في ممارسة ضغوط جدية على الصين، وخاصة في المسائل التجارية والاقتصادية.

وفي يناير من العام الجاري، تم توقيع اتفاقية بين البلدين، وافقت بموجبها الصين على زيادة مشترياتها من المنتجات الأمريكية بمقدار 76.7 مليار دولار خلال العام الأول وبمقدار 123.3 مليار دولار خلال العام الثاني من سريان الوثيقة.

بعد ذلك، شدد الرئيس ترامب عدة مرات، على أن واشنطن ستبني علاقاتها اللاحقة مع بكين، مع الأخذ في الاعتبار، الطريقة التي تنفذ بها الصين اتفاقية يناير.

المصدر: تاس