أجهزة الأمن الأرمنية تطوق موقع سقوط المروحية الروسية

طوقت أجهزة الأمن الأرمنية موقع سقوط المروحية العسكرية الروسية، فيما أعلنت النيابة العامة فتح قضية جنائية في الحادث.

وأفادت وكالة "نوفوستي" الروسية بأن الشرطة العسكرية الأرمنية انتشرت حول موقع سقوط المروحية على بعد عدة كيلومترات عن مدينة سيفاك.

من جهتها، أكدت النيابة العامة الأرمنية أنها فتحت تحقيقا في الحادث بموجب المادتين "قتل شخصين أو أكثر بطريقة خطيرة بدوافع الكراهية العرقية أو الدينية" و"شن أو خوض حرب عدوانية".

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وكانت أذربيجان قد اعترفت بإساقطها مروحية عسكرية روسية من طراز "مي-24" بالخطأ فوق الحدود مع أرمينيا، وفتحت تحقيقا في الحادث، وقدمت اعتذارا رسميا لروسيا على مختلف المستويات، وعلى لسان الرئيس إلهام علييف.

وقالت الخارجية الروسية إنها تقيم إيجابيا اعتراف أذربيجان بمسؤوليتها عن الحادث، الذي أسفر عن مقتل اثنين من أفراد طاقم المروحية، وإصابة ثالث.

المصدر: نوفوستي