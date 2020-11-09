رئيس البرازيل: سنشتري أي لقاح ضد كورونا تعتمده وزارة الصحة

أعلن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، أن الحكومة الفدرالية ستشتري أي لقاح ضد فيروس كورونا توافق عليه وزارة الصحة البرازيلية.

وقال متحدث باسم شركة "فايزر" لوكالة "رويترز" يوم أمس الاثنين: "إن الحكومة البرازيلية تجري محادثات مع الشركة لشراء لقاح تجريبي لفيروس كورونا، لإدراجه في برنامج التطعيم الوطني البرازيلي".

وكانت أعلنت شركة "فايزر" أنه بناء على نتائج التجارب الأولية، فإن لقاحها فعال بنسبة تزيد عن 90٪.

المصدر: "رويترز"