وزير الدفاع السوداني يوجه رسالة لإثيوبيا

دعا ‏وزير الدفاع السوداني اللواء ياسين إبراهيم كافة الأطراف ‎بإثيوبيا للتعامل بحكمة والاحتكام للحل السلمي وضبط النفس، على خلفية الأوضاع الأخيرة.

وفي تصريح صحفي بعد اجتماع مجلس الأمن والدفاع، أكد أن "السودان ينظر بقلق لما يجري في الجارة إثيوبيا من اقتتال"، داعيا كافة الأطراف للتعامل بحكمة والاحتكام للحل السلمي وضبط النفس.

وقال إن السودان سيواصل مجهوداته لدعوة الأطراف للتوافق عبر التفاوض، مطالبا المجتمع الدولي والإقليمي بالقيام بواجباته تجاه استقرار الإقليم وتعزيز فرص السلام في دولة إثيوبيا الشقيقة.

المصدر: وكالة "سونا"