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بريطانيا: طرد بيلاروس دبلوماسيينا "غير مبرر"

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بريطانيا: طرد بيلاروس دبلوماسيينا
Reuters
وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب
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اعتبر وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب اليوم الاثنين، أن طرد بيلاروس دبلوماسيين بريطانيين "غير مبرر على الإطلاق".

وقال راب في تغريدة على "تويتر": "طرد اثنين من الدبلوماسيين البريطانيين من بيلاروس بسبب مراقبتهما الاحتجاجات بشكل شرعي، غير مبرر على الإطلاق".

وأضاف: "ألكسندر لوكاشينكو لا يستطيع إخفاء اضطهاد شعبه. السبيل الوحيد للمضي قدما هو انتخابات حرة ونزيهة ومحاسبة المسؤولين عن العنف ضد المتظاهرين".

وأعلنت السلطات البيلاروسية عن طرد الملحق العسكري البريطاني تيموثي وايت بويكوت، ونائبة السفير ليزا تاموود واعتبارهما شخصيتين غير مرغوب فيهما على أراضي بيلاروس.

وقال المتحدث باسم الخارجية البيلاروسية أناتولي غلاز: "قررت وزارة خارجية بيلاروس في 8 نوفمبر إعلان دبلوماسيين من السفارة البريطانية شخصيتين غير مرغوب فيهما، لممارستهما نشاطات تتعارض مع صفتيهما الدبلوماسية".

المصدر: "رويترز"

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