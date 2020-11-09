بريطانيا: طرد بيلاروس دبلوماسيينا "غير مبرر"

اعتبر وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب اليوم الاثنين، أن طرد بيلاروس دبلوماسيين بريطانيين "غير مبرر على الإطلاق".

وقال راب في تغريدة على "تويتر": "طرد اثنين من الدبلوماسيين البريطانيين من بيلاروس بسبب مراقبتهما الاحتجاجات بشكل شرعي، غير مبرر على الإطلاق".

وأضاف: "ألكسندر لوكاشينكو لا يستطيع إخفاء اضطهاد شعبه. السبيل الوحيد للمضي قدما هو انتخابات حرة ونزيهة ومحاسبة المسؤولين عن العنف ضد المتظاهرين".

The expulsion of 2 UK diplomats from Belarus for legitimately observing protests is wholly unjustified. Lukashenko can't hide the oppression of his own people. The only way forward is free & fair elections & accountability for those responsible for violence against demonstrators — Dominic Raab (@DominicRaab) November 9, 2020

وأعلنت السلطات البيلاروسية عن طرد الملحق العسكري البريطاني تيموثي وايت بويكوت، ونائبة السفير ليزا تاموود واعتبارهما شخصيتين غير مرغوب فيهما على أراضي بيلاروس.

وقال المتحدث باسم الخارجية البيلاروسية أناتولي غلاز: "قررت وزارة خارجية بيلاروس في 8 نوفمبر إعلان دبلوماسيين من السفارة البريطانية شخصيتين غير مرغوب فيهما، لممارستهما نشاطات تتعارض مع صفتيهما الدبلوماسية".

المصدر: "رويترز"