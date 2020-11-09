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الرئاسة التركية تقبل استقالة البيرق - صورة

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الرئاسة التركية تقبل استقالة البيرق - صورة
Reuters
وزير المالية التركي المستقيل براءت البيرق - أرشيف
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أعلنت الحكومة التركية اليوم الاثنين، عن قبول استقالة براءت البيرق وزير المالية وصهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من منصبه.

وأشار متحدث باسم الرئاسة التركية إلى أن أردوغان وافق على طلب الاستقالة الذي تقدم به الوزير أمس الأحد عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".

وقال البيرق عبر "إنستغرام": "بعد 5 سنوات من العمل اتخذت قرارا بعدم مواصلة مهامي لأسباب متعلقة بحالتي الصحية".

وسبق أن شغل البيرق منصب وزير الموارد المائية والطاقة من 2015 وحتى 2018، وتسلم حقيبة وزارة المالية والخزانة عام 2018.

الرئاسة التركية تقبل استقالة البيرق - صورةقرار الحكومة التركية قبول استقالة وزير المالية براءت البيرق

المصدر: RT

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