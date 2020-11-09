ماذا يعني أن تصبح رئيسا منتخبا في الولايات المتحدة؟

يطلق على المرشح الديمقراطي جو بايدن مصطلح "الرئيس المنتخب"، رغم عدم إعلان نتائج الانتخابات بشكل رسمي، ولكن ماذا يعني هذا المصطلح وهل يمنحه أي سلطة قبل حفل التنصيب الرسمي؟

الرئيس المنتخب، هو مصطلح وصفي وليس منصبا رسميا، ولا يمنح صاحبه أي سلطة حتى موعد تنصيبه في الـ20 من يناير، وفق تقرير نشره موقع شبكة "Voice of America".

ورغم عدم صدور النتائج بشكل رسمي، ورفض الرئيس دونالد ترامب الاعتراف بفوز خصمه، فإن بايدن يمضي قدما في التخطيط للتعيينات الرئيسية في إدارته.

وهناك الكثير الذي يتعين على بايدن التفكير فيه والاستعداد له خلال الشهرين المقبلين، لكنه حتى الآن لا يمتلك أي سلطة بصفته الرسمية ولا يزال ترامب رئيسا حتى نهاية ولايته.

المصدر: "VOA"