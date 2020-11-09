أردوغان: كفاح أذربيجان لن يتوقف حتى تحرير كامل قره باغ

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن كفاح أذربيجان لـتحرير أراضيها "المحتلة"، لن يتوقف حتى دحر القوات الأرمنية في كامل أراضي إقليم قره باغ.

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وأعرب أردوغان في كلمة ألقاها اليوم الاثنين خلال مؤتمر السفراء الأتراك الـ12 في أنقرة، عن سعادته بتحرير مدينة شوشة الاستراتيجية، الأمر الذ أعلنت عنه أذربيجان أمس الأحد واعترف به لاحقا الجانب الأرمني.

وأضاف: "زادت فرحتنا وآمالنا مع تحرير شوشا ولن تنزل راية الكفاح حتى انتهاء الاحتلال في قره باغ".

وتابع: "ليس بوسعنا البقاء صامتين إزاء احتلال أراضي أذربيجان، فمجموعة مينسك لم تستطع إيجاد حل منذ 28 عاما، انتهجوا المراوغة والمماطلة لسنوات، لأن همهم ليس إيجاد حل، وحاليا يعتمد أشقاؤنا الأذربيجانيون على أنفسهم".

وتعتبر تركيا داعما رئيسيا لأذربيجان في نزاعها مع قوات جمهورية ناغورني قره باغ المعلنة من طرف واحد عام 1991 وحليفتها أرمينيا.

واندلعت في 27 سبتمبر اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية في إقليم قره باغ والمناطق المتاخمة له في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ أكثر من 20 عاما وسط اتهامات متبادلة ببدء الأعمال القتالية وجلب مسلحين أجانب.

المصدر: "الأناضول" + وكالات