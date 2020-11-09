المعارضة الأرمنية تطالب باشينيان بالتنحي بعد "كارثة" قره باغ

أصدرت أحزاب معارضة في أرمينيا بيانا تطالب فيه رئيس الوزراء نيكول باشينيان وأعضاء حكومته بالاستقالة، على خلفية الخسائر الفادحة التي يتكبدها الأرمن في الحرب مع أذربيجان في قره باغ.

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وجاء في البيان الذي وقع عليه ممثلو 17 حزبا معارضا، بمن فيهم زعيم "الحزب الجمهوري" سيرج سركسيان رئيس أرمينيا السابق اليوم الاثنين: "حرصا منا على منع وقوع خسائر أفدح، نطالب رئيس الوزراء باشينيان، المسؤول عن الوضع الكارثي الراهن، وحكومته بالتنحي طواعية دون قلاقل".

كما طالبت الأحزاب المعارضة بتشكيل جهاز تنفيذي جديد "قادر على تحقيق اختراق في الوضع وحل المشاكل العسكرية السياسية".

وحسب البيان فإن الجهود التي تتخذها حكومة باشينيان، "لا تتسق مع مستوى التهديد الوجودي المحدق بشعبنا، حيث أظهرت السلطة في هذه الفترة عجزها الواضح عن مواجهة التحديات الداخلية والخارجية... الخسائر في الأرواح والأراضي والعلاقات غير المتكاملة مع حلفائنا، وفي المقام الأول روسيا الاتحادية، تجعل إفلاس السلطة الحالية واضحا".

والاثنين، أكدت رئاسة "جمهورية قره باغ" غير المعترف بها فقدان قواتها السيطرة على مدينة شوشا الاستراتيجية، وبلوغ القوات الأذربيجانية مشارف عاصمة الجمهورية ستيباناكيرت، فيما قال باشينيان إن المعارك في شوشا مستمرة.

المصدر: إنترفاكس