تركيا: سنهنئ الفائز في الانتخابات الأمريكية بعد إعلان النتائج الرسمية

أعلن "حزب العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا الذي يقوده رئيس البلاد رجب طيب أردوغان، أن أنقرة ستهنئ الفائز في انتخابات الرئاسة الأمريكية بعد إعلان النتائج الرسمية.

وبعد اجتماع لـ"حزب العدالة والتنمية" اليوم الاثنين، قال المتحدث باسم الحزب عمر جليك، إن تركيا ستهنئ وتتصل بالرئيس الأمريكي المقبل بمجرد أن تتحدد النتائج الرسمية "احتراما للولايات المتحدة وللشعب الأمريكي".

وسبق أن أعلنت أنقرة التي تتباين مواقفها مع نهج واشنطن إزاء عدد من القضايا وبينها شراء تركيا صواريخ "إس-400" الروسية، أنها ستواصل العمل مع الإدارة الأمريكية القادمة أيا كان الفائز في الانتخابات.

وتشير معطيات وسائل الإعلام والمراكز المعنية بمتابعة سير الانتخابات الأمريكية إلى فوز المرشح الديمقراطي، نائب الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، في الانتخابات الرئاسية على منافسه الجمهوري ترامب.

وحسب البيانات المتوفرة حتى الآن حصل بايدن، الذي أعلن نفسه للتو فائزا في الانتخابات، على أصوات 290 من مندوبي المجمع الانتخابي المكون من 538 عضوا، لكن عملية الفرز لا تزال مستمرة بينما يحاول ترامب الطعن على نتائج الاقتراع في عدد من الولايات المتأرجحة.

المصدر: وكالات