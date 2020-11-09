تقارير.. نصف التبرعات لإعادة فرز الأصوات ستذهب لسداد ديون حملة ترامب

مع رفض الرئيس دونالد ترامب الاعتراف بفوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية، يسعى وحملته للحصول على تبرعات من مؤيدي "صندوق الدفاع الانتخابي" للدفاع عن نزاهة الانتخابات.

وحسب قناة "CBS"، فإن البيانات تظهر أن المبلغ الكامل الذي من المفترض أن يساهم في مساعدة حملة ترامب، لا يكفي لضمان فرز جميع الأصوات، وكل تبرع سيخصص نصفه على الأقل لسداد ديون الحملة، كما تنص صفحات التبرعات.

وبالنسبة للتبرعات سيخصص 50٪ منها لسداد ديونها وسيتم إيداع الـ50٪ المتبقية في حساب Recount.

وأظهرت أحدث سجلات تمويل الحملات الفيدرالية أن حملة ترامب كانت تملك في صندوقها 60 مليون دولار نقدا في بداية شهر أكتوبر، إلا أنها أنفقت ما يزيد عن 160 مليون دولار على الإعلانات التلفزيونية في الشهر الأخير قبل الانتخابات.

المصدر: "cbsnews"