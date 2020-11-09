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"العدالة والتنمية" يعلق على استقالة صهر أردوغان

أخبار العالم

Reuters
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علق متحدث حزب "العدالة والتنمية" الحاكم عمر جليك، على استقالة وزير المالية التركي بيرات البيرق، معتبرا أن قرارات التعيينات والإقالات وقبول الاستقالات من مهام رئاسة الجمهورية.

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وفي مؤتمر صحفي بالعاصمة أنقرة، قال جليك إن "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيعلن قراره بهذا الخصوص على النحو الذي يراه مناسبا".

وكان البيرق أعلن الأحد استقالته من منصبه لأسباب تتعلق "بحالته الصحية".

وقال عبر "إنستغرام": "بعد 5 سنوات من العمل اتخذت قرارا بعدم مواصلة أنشطتي لأسباب متعلقة بحالتي الصحية".

وسبق أن شغل البيرق وهو صهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان منصب وزير الموارد المائية والطاقة من 2015 وحتى 2018، وتسلم حقيبة وزارة المالية والخزانة عام 2018.

المصدر: الأناضول 

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