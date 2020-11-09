المفوضية الأوروبية: الاتحاد الجمركي مع تركيا جزء لا يتجزأ من اتفاق الشراكة

أكدت المفوضية الأوروبية، أنه لم يتم بعد تعليق الاتحاد الجمركي مع تركيا، مشيرة إلى أنه يشكل جزء لا يتجزأ من اتفاق الشراكة المبرم بين الطرفين منذ عدة عقود.

وشددت المفوضية، على أن ما علق، هو العمل الذي كان جاريا لتحديث هذا الاتحاد الجمركي وتطويره.

وجاء هذا الموقف، بعد أن تلقت المفوضية رسالة من وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، طالب فيها بتعليق الاتحاد الجمركي مع تركيا، وهو ما يتطابق مع طلب فرنسي سابق.

المصدر: adnki.net