ضابط روسي كبير: على الأرمن تسليم ستيباناكيرت أو التفاوض

اعتبر القائد الأسبق لقوات المظليين الروسية الفريق أول غيورغي شباك، أن جزءا كبيرا من قره باغ قد ينتقل قريبا إلى سيطرة أذربيجان التي استعادت مدينة شوشا، واقتربت من ستيباناكيرت.

وقال شباك في حديث لوكالة "إنترفاكس": "في حال السيطرة على ستيباناكيرت /عاصمة قره باغ/، سيطلب الأرمن إجراء مفاوضات. لكن بسط السيطرة عليها لن يكون أمرا سهلا وذلك سيؤدي إلى سقوط أعداد ضخمة من الضحايا.

وعلى طرفي النزاع التفكير جيدا في ما إذا كان يجب مواصلة الحرب.. حان الوقت لإنهاء القتال حقنا للدماء".

وتابع: "هناك الآن مخرجان محتملان من هذا المأزق: الجلوس إلى طاولة المفاوضات أو تسليم ستيباناكيرت. في حال عدم التفاوض، يمكن أن ينهزم الأرمن... أعتقد كعسكري أن الهيمنة الاستراتيجية والتكتيكية وامتلاك الأسلحة الحديثة يميل لصالح أذربيجان".

وفي وقت سابق من اليوم أكدت إدارة جمهورية قره باغ المعلنة عام 1991 خسارة مدينة شوشا الاستراتيجية واقتراب قوات أذربيجان من العاصمة ستيباناكيرت.

المصدر: "إنترفاكس"