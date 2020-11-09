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تقارير... وزير الإسكان الأمريكي مصاب بفيروس كورونا

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تقارير... وزير الإسكان الأمريكي مصاب بفيروس كورونا
Reuters
وزير الإسكان بن كارسون
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أفادت تقارير إعلامية أمريكية بأن وزير الإسكان بن كارسون مصاب بفيروس كورونا، ليصبح أحدث ضحية لتفشي كورونا في البيت الأبيض وبين كبار مستشاري الرئيس دونالد ترامب.

وقال مراسل قناة "ABC" على "تويتر" إن نتائج اختبار ​​كارسون لكوفيد-19 جاءت إيجابية.

وذكر مصدر مطلع لوكالة "رويترز" يوم الجمعة إنه تم تشخيص كورونا لدى رئيس موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز الأسبوع الماضي حيث ظهر مرارا في المناسبات العامة دون ارتداء كمامة.

المصدر: "رويترز"

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