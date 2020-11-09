إيران: أجواؤنا ليست فضاء لتجارب الآخرين - فيديو

أكد اللواء قادر رحيم زادة نائب قائد مقر "خاتم الأنبياء" للدفاع الجوي الإيراني لطرفي النزاع في قره باغ، أن "الأجواء الإيرانية" ليست فضاء لتجارب الآخرين.

وقال خلال جولة تفقدية للقوات المنتشرة على الحدود مع قره باغ: "الأجواء الإيرانية ليست مكانا لتجارب الآخرين وارتكاب الأخطاء وسنرد بحزم على أي انتهاك".

وأضاف: "لدى قواتنا على الحدود مع أذربيجان وأرمينيا أوامر بالرد على أي تعرض لأمننا القومي".

وتابع: "نرصد التطورات العسكرية في إقليم قره باغ على مدار الساعة، ولن نجامل أحدا في أمننا القومي".

وحذر الأطراف المعنية في منطقة قره باغ، من أن "قواتنا ستتعامل بشدة مع أي اعتداء على أراضينا".

المصدر: RT