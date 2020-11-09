إيطاليا تسجل 25271 إصابة و356 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية اليوم الاثنين، عن تسجيل 25271 إصابة و356 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 25271، ليصل إلى مستوى 960373 حالة.

وتشير هذه الحصيلة إلى انخفاض ملموس لمؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا في إيطاليا الذي بلغ يوم السبت رقما قياسيا بـ39811 حالة، والأحد 32616.

كما أضافت وزارة الصحة الإيطالية أنها رصدت 356 وفاة جديدة جراء المرض ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 41750 حالة.

ويأتي ذلك بعد أن سجلت إيطاليا السبت 425 وفاة ناجمة عن الجائحة، وفي الأحد 331 حالة.

وتواجه إيطاليا منذ أسابيع ارتفاعات غير مسبوقة للإصابات اليومية بفيروس كورونا رغم أن مؤشر الوفيات يعتبر حتى الآن بعيدا عن مستوياته في فترة الذروة حينما تجاوز هذا العدد مستوى 900 حالة.

وعلى خلفية هذه التطورات أكد رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، فرض قيود جديد مع السماح لرؤساء البلديات بفرض حظر تجول ليلي في مناطقهم، مع إغلاق المسارح وقاعات السينما والرياضة والأسواق والحد من ساعات عمل المطاعم.

المصدر: وكالات