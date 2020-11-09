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سيئول: على بيونغ يانغ التحلي بالحكمة في المرحلة الانتقالية بعد الانتخابات الأمريكية

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سيئول: على بيونغ يانغ التحلي بالحكمة في المرحلة الانتقالية بعد الانتخابات الأمريكية
AP
علما الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية
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عبر وزير الوحدة لي إن-يونغ، عن أمله في أن تتخذ كوريا الشمالية مقاربة حكيمة ومرنة حتى صياغة الإدارة الأمريكية الجديدة سياساتها تجاه كوريا الشمالية.

وقال خلال مؤتمر صحفي: "الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي جرت مؤخرا نقطة تحول في تغيير كبير في الأوضاع الحالية".

وأضاف: "على كوريا الشمالية تنفيذ اتفاقيات السلام الحالية المبرمة مع الجنوب والولايات المتحدة، وإظهار التزامها بنزع السلاح النووي لدفع عملية السلام المتوقفة إلى الأمام".

وتابع: "وضع الإدارة الجديدة للبيت الأبيض سياسة تجاه كوريا الشمالية سيستغرق وقتا معينا، مما قد يؤدي إلى حالة من عدم اليقين في الوضع في شمال شرق آسيا، فآمل أن تتخذ بيونغ يانغ مقاربة حكيمة ومرنة وسط هذه الفترة الانتقالية".

وقال: "كوريا الجنوبية ستستفيد إلى أقصى حد من الفترة الانتقالية في واشنطن لنقل مواقفها بشأن كوريا الشمالية من خلال قنوات مختلفة، وستعمل بجد لجعل واشنطن تتواصل مع الشمال".

المصدر: "يونهاب"

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