بايدن يعلن عن مجلسه الاستشاري لمواجهة تفشي فيروس كورونا

أعلن المرشح الرئاسي الأمريكي جو بايدن، عن أسماء أعضاء مجلسه الاستشاري لتوجيه الإدارة الأمريكية المستقبلية بشأن مواجهة تفشي فيروس كورونا.

وسيرأس المجلس ثلاثة من مستشاريه الرئيسيين، هم مفوض إدارة الغذاء والدواء السابق ديفيد كيسلر، والجراح العام السابق فيفيك مورثي، والأستاذة المساعدة في الطب الباطني والصحة العامة والإدارة في جامعة "ييل" مارسيلا نونيز سميث.

كما ستضم اللجنة ريك برايت الذي كان يترأس هيئة حكومية تسعى إلى تطوير لقاح للوباء، لكن الرئيس دونالد ترامب أقاله من منصبه بسبب تحذيره من "الشتاء الأكثر قتامة في التاريخ الحديث" بسبب وباء كورونا.

وتعد الولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تضررا في العالم من كوفيد-19، مع وجود أكثر من 9.7 مليون حالة مؤكدة، وبلغ عدد الوفيات أكثر من 230 ألف شخص.

المصدر: "بي بي سي"