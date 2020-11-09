مسؤول في قره باغ يقر بخسارة مدينة شوشا الاستراتيجية

أكد فاهرام بوغوسيان، الناطق الصحفي باسم رئاسة "جمهورية قره باغ" غير المعترف بها، اليوم الاثنين بأن القوات الأرمنية فقدت السيطرة على مدينة شوشا الاستراتيجية.

وكتب بوغوسيان عبر صفحته في "فيسبوك" أن شوشي أصبحت خارجة سيطرة القوات الأرمنية تماما، مضيفا أن "كل الطرحات الدعائية الملهمة" لا تثمر إلا "بلانفصال عن الواقع"، في إشارة إلى سلسلة تصريحات للمسؤولين الأرمن تنفي فقدان المدينة بعدما إعلن رئيس أذربيجان عن سيطرة قواته عليها أمس الأحد.

وأضاف بوغوسيان أيضا في منشورة أخرى أن "العدو أصبح على مشارف ستيباناكيرت وأن وجود العاصمة في خطر".

وإثر ظهور منشورات بوغوسيان زعم ناشطون أرمن أنها مزيفة وأن صفحة المسؤول تعرضت لاختراق، لكنه أكد في وقت لاحق أنه هو من كتبها.

المصدر: RT + وكالات