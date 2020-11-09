الولايات المتحدة.. إصابات كورونا اليومية تتجاوز مئة ألف والإجمالي يتخطى 10 ملايين

رصدت السلطات الصحية في الولايات المتحدة أكثر من 105 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي، فيما توفي 457 شخصا، وفقا لجامعة "جونز هوبكنز".

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وبحسب الجامعة، فقد سجل الأطباء في الولايات المتحدة 105927 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية، مقارنة بـ126 ألف إصابة في اليوم السابق، وهو رقم قياسي منذ بدء تفشي الوباء.

وأصبحت الولايات المتحدة أول دولة في العالم تتجاوز العشرة ملايين إصابة بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة وذلك طبقا لإحصاء قدمته "رويترز" مع اجتياح الموجة الثالثة من كوفيد-19 جميع أنحاء البلاد.

وجاء هذا التطور الذي يبعث على التشاؤم في نفس اليوم الذي تجاوز فيه عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم 50 مليونا.

وسجلت الولايات المتحدة نحو مليون إصابة بالفيروس في الأيام العشرة الماضية في أعلى معدل إصابات منذ أن سجلت البلاد أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في ولاية واشنطن قبل 293 يوما.

وتوفي أكثر من 237 ألف أمريكي جراء كوفيد-19 منذ ظهور المرض الناجم عن فيروس كورونا لأول مرة أواخر العام الماضي.

وتعهد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن يوم السبت، الذي قضى معظم حملته الانتخابية في انتقاد أسلوب تعامل الرئيس دونالد ترامب مع الجائحة، بجعل التصدي للجائحة واحدة من أهم أولوياته.

وسيعلن بايدن اليوم الاثنين عن تشكيل فريق عمل مكون من 12 عضوا للتعامل مع الوباء، وسيكلف الفريق المعني بالتعامل مع فيروس كورونا بوضع مخطط لاحتواء المرض بمجرد تولي بايدن منصبه في يناير.

المصدر: وكالات