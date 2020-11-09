 
مباشر

مفوضية الاتحاد الأوروبي تؤكد أن المفاوضات مع بريطانيا لا تتأثر باسم الرئيس الأمريكي

أخبار العالم

مفوضية الاتحاد الأوروبي تؤكد أن المفاوضات مع بريطانيا لا تتأثر باسم الرئيس الأمريكي
Reuters YVES HERMAN
علم الاتحاد الأوروبي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p44c

أكدت مفوضية الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، أن المفاوضات التجارية مع بريطانيا، "لا تعتمد على من هو رئيس الولايات المتحدة".

إقرأ المزيد
فوز بايدن قد يؤثر على محادثات التجارة بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي
فوز بايدن قد يؤثر على محادثات التجارة بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

وأشارت المفوضية إلى أنها "سننتظر الرئيس الأمريكي الجديد لتولي منصبه، قبل التعليق على التعاون مع الولايات المتحدة".

كما شددت على أنه "من المرجح أن تستمر المفاوضات التجارية مع بريطانيا طوال الأسبوع".

وقال وزير الخارجية الإيرلندي سيمون كوفيني في وقت سابق من اليوم، إن فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، قد يؤثر على محادثات التجارة بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا