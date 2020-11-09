مفوضية الاتحاد الأوروبي تؤكد أن المفاوضات مع بريطانيا لا تتأثر باسم الرئيس الأمريكي

أكدت مفوضية الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، أن المفاوضات التجارية مع بريطانيا، "لا تعتمد على من هو رئيس الولايات المتحدة".

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وأشارت المفوضية إلى أنها "سننتظر الرئيس الأمريكي الجديد لتولي منصبه، قبل التعليق على التعاون مع الولايات المتحدة".

كما شددت على أنه "من المرجح أن تستمر المفاوضات التجارية مع بريطانيا طوال الأسبوع".

وقال وزير الخارجية الإيرلندي سيمون كوفيني في وقت سابق من اليوم، إن فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، قد يؤثر على محادثات التجارة بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

المصدر: "رويترز"