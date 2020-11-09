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الجيش البريطاني سيتعزز بـ 30 ألف جندي آلي في غضون 10 سنوات

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الجيش البريطاني سيتعزز بـ 30 ألف جندي آلي في غضون 10 سنوات
Reuters
الجنرال نيكولا كارتر قائد هيئة أركان القوات المسلحة البريطانية في داونينغ ستريت بلندن
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أعلن الجنرال نيكولا كارتر قائد هيئة أركان القوات البريطانية الأحد، في حديث إلى قناة "سكاي نيوز" التلفزيونية، إن جيش بلاده سيتعزز في غضون السنوات الـ 10 المقبلة بـ 30 ألف جندي آلي.

ويعادل هذا العدد ما يقارب ربع القوات المسلحة البريطانية المتكونة من نحو 120 ألف جندي حسب صحيفة "ذي غارديان"البريطانية. وقال الجنرال كارتر: "أقصد، أتوقع أننا يمكن أن نتوفر على جيش من 120 ألف جندي، من ضمنهم 30 ألفا قد يكونوا روبوتات، من يدري؟".

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يجد الجيش البريطاني صعوبة في رفع عدد قواته إلى نحو 82 ألف جندي، وفق ما تم التخطيط له، لذلك يبقى العدد الحالي بحدود قرابة 74 ألفا حسب "ذي غارديان". وأمام هذا النقص في الموارد البشرية العسكرية، تتجه السلطات البريطانية إلى تعويضه بالتكنولوجيا.

 

المصدر: وسائل إعلام بريطانية وفرنسية.

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