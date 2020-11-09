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مدير منظمة الصحة العالمية يهنئ بايدن آملا بإنهاء الوباء

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مدير منظمة الصحة العالمية يهنئ بايدن آملا بإنهاء الوباء
Reuters POOL New
مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس
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هنأ مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الاثنين، المرشح الديمقراطي جو بايدن، بعد إعلان فوز الأخير بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.

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 وقال: "إننا بحاجة إلى القيادة، وبناء ثقة متبادلة، وبحاجة للمساءلة المتبادلة، لإنهاء وباء كورونا".

ويعقد المرشح الديمقراطي جو بايدن اليوم، اجتماعا لفريق عمل يختص بالتصدي لفيروس كورونا، ومن المقرر أن يجتمع بايدن بمجلس استشاري على رأسه كبير الأطباء السابق، فيفيك ميرفي، ورئيس إدارة الأغذية والعقاقير، ديفيد كيسلر، وذلك لبحث أفضل السبل لاحتواء الجائحة التي تسببت في وفاة أكثر من 237 ألف أمريكي حتى الآن.

المصدر: "رويترز"

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