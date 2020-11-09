علييف: الجيش الأذربيجاني "حرر" 23 قرية في محيط قره باغ

أعلن الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، اليوم الاثنين، عن استعادة القوات الوطنية السيطرة على 23 قريبة تقع في ست محافظات تحيط بإقليم قره باغ.

إقرأ المزيد

وكتب علييف على صفحته في "تويتر" إن الجيش الأذربيجاني "حرر من الاحتلال قرى قوبو ديلاغاردا ويال بير أحمدلي ويوخاري ياغليوند وديلاغاردا وسيد محمودلو وعلي عسكرلي بمحافظة فضولي، وقرى دميرجيلر وجاناقجي ومددكند وسيغناق بمحافظة خوجالي، وقرى سوسانليق ودومي وتوغ وآكاكو وآزيخ بمحافظة خوجاوند، وقرى حسينآليلر وسيودلو وآشاغي سيريك بمحافظة جبرائيل وقرى يوخاري مولو وآشاغي مولو وخوجيك بمحافظة قوبادلي وقريتي كجيكلي وأوردكلي بمحافظة زنقيلان.

ومنذ 27 أغسطس، تواصل أذربيجان الهجوم الهادف، وفقا لباكو، إلى "تحرير الأراضي الأذربيجانية المحتلة من قبل أرمينيا"، والتي تشمل إقليم قره باغ ذا الأغلبية الأرمنية (حيث أعلن في العام 1991 عن تأسيس "جمهورية أرتساخ" منفصلة عن أذربيجان) وسبع مناطق محيطة بها، وهي أراض فقدت أذربيجان السيطرة عليها جراء النزاع المسلح الأرمني الأذري في سنوات 1992-1994.

وتتبادل أذربيجان وأرمينيا الاتهامات بالتصعيد العسكري في المنطقة واستهداف المدنيين.

المصدر: وكالة أنباء أذربيجان الحكومية + وكالات