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بيسكوف يعلق على تقرير عن اقتراح أردوغان لبوتين

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بيسكوف يعلق على تقرير عن اقتراح أردوغان لبوتين
Sputnik
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جدد الكرملين تأكيده أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان بحثا مؤخرا أزمة إقليم قره باغ، وذلك تعليقا على تقرير عن اقتراح أردوغان تشكيل فريق عمل مشترك مع روسيا.

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قناة: أردوغان اقترح على بوتين تشكيل فريق عمل ثنائي بشأن قره باغ
قناة: أردوغان اقترح على بوتين تشكيل فريق عمل ثنائي بشأن قره باغ

وردا على سؤال عن موقف روسيا من الاقتراح التركي قال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف في تصريحات صحفية: "يوم السبت ذكرنا المواضيع التي تناولها الرئيسان بوتين وأردوغان خلال مكالمتهما الهاتفية. ليس لدي ما أضيفه إلى ذلك. تم التطرق فعلا إلى موضوع قره باغ".

وفي وقت سابق اليوم، أشارت قناة "CNN Turk" نقلا عن مصدر دبلوماسي إلى أن أردوغان اقترح على بوتين تشكيل مجموعة عمل لتسوية النزاع حول إقليم قره باغ، على أن تتحول المفاوضات بشأن أزمة قره باغ إلى صيغة ثنائية تعمل خارج إطار عمل مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

المصدر: وكالات

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