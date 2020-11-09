مقر بايدن الانتخابي يطلب الاعتراف به كرئيس منتخب للولايات المتحدة

قالت قناة "فوكس نيوز"، إن ممثلي مقر جوزيف بايدن، بعثوا طلبا إلى إدارة الخدمات العامة بالولايات المتحدة، للاعتراف به كرئيس منتخب للبلاد.

وتؤكد الوثيقة أن فوز بايدن في الانتخابات، حصل على "تأكيد مستقل"، لذلك يجب على المؤسسة المذكورة، "الاعتراف فورا بجو بايدن وكمالا هاريس كرئيس منتخب ونائب رئيس".

وجاء في الخطاب، أن "الأمن القومي والمصالح الاقتصادية للولايات المتحدة يرتبطان بما إذا كانت الحكومة الفيدرالية، تظهر بوضوح وعلى الفور استعدادها لتلبية إرادة الشعب الأمريكي، وتنفيذ انتقال سلس وهادئ للسلطة".

وكانت صحيفة "بوليتيكو"، قد أفادت في وقت سابق بأن رئيسة إدارة الخدمات العامة الأمريكية إميلي مورفي، رفضت الاعتراف بفوز المرشح الديمقراطي في الانتخابات.

ويشدد الخبراء، على أنه بدون موافقة وتأكيد رئيسة هذه المؤسسة، لن يتمكن بايدن من الوصول إلى الموارد المالية العامة. ومن المعروف، أن مورفي تنتمي إلى الحزب الجمهوري وحصلت على منصبها هذا في عهد الرئيس دونالد ترامب في عام 2017.

المصدر: نوفوستي