فوز بايدن قد يؤثر على محادثات التجارة بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

قال وزير الخارجية الإيرلندي سيمون كوفيني، اليوم الاثنين، إن فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، قد يؤثر على محادثات التجارة بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

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وقال كوفيني إن "فوز بايدن قد يكون له تأثير على أسبوع حاسم من المحادثات التجارية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بعد تدخل الرئيس الأمريكي المنتخب مؤخرا لدعم موقف إيرلندا".

وأضاف: "أعتقد أنه ربما يحدث فرقا. جو بايدن هو صديق حقيقي لإيرلندا، إنه شخص في منتصف هذه الحملة استغرق وقتا لإصدار بيان واضح للغاية بشأن الحاجة إلى منع إنشاء حدود في أي وقت في المستقبل مرتبطة بسياسة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

ولفت كوفيني إلى أن "العلاقة بين دونالد ترامب وبوريس جونسون كانت وثيقة وكان هناك الكثير من الحديث حول حدوث صفقة تجارية بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بسرعة. والآن بعد أن أصبح جو بايدن الرئيس القادم، أعتقد بالتأكيد أن هذا سيكون سببا من أجل وقفة للتفكير في داونينغ ستريت، لضمان إعطاء الأولوية للقضايا الإيرلندية أثناء محاولتنا إنهاء هذه المرحلة".

المصدر: رويترز