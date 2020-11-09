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بكين: القوانين الأمريكية ستحدد الفائز بالانتخابات الرئاسية

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بكين: القوانين الأمريكية ستحدد الفائز بالانتخابات الرئاسية
Reuters THOMAS PETER
العلم الصيني
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أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وين بين، اليوم الاثنين، أن بلاده تعرف جيدا أن نتيجة الانتخابات الأمريكية ستحدد وفق قوانين الولايات المتحدة.

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 وقال وين بين: "لاحظنا أن السيد بايدن أعلن فوزه في الانتخابات، ونحن نتفهم أن نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية ستحدد وفقا للقوانين والإجراءات الأمريكية".

وأضاف: "نعتقد دائما أنه يتعين على الصين والولايات المتحدة تعزيز الاتصالات والحوار، وإدارة الخلافات، على أساس الاحترام المتبادل، وتوسيع التعاون على أساس المنفعة المتبادلة، وتعزيز التنمية السليمة والمستقرة للعلاقات الثنائية".

المصدر: "رويترز"

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