قناة: أردوغان اقترح على بوتين تشكيل فريق عمل ثنائي بشأن قره باغ

اقترح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال محادثات هاتفية مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين تشكيل مجموعة عمل لتسوية النزاع حول إقليم قره باغ، حسبما ذكرت قناة "CNN Turk".

إقرأ المزيد

ونقلت القناة اليوم الاثنين عن مصدر دبلوماسي أن بوتين رحب باقتراح الزعيم التركي، وأنه في الأيام المقبلة قد تتحول المفاوضات بشأن أزمة قره باغ إلى صيغة ثنائية تعمل خارج إطار عمل مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وذكر المصدر أن الفريق الجديد سيعمل على وضع ترتيبات ما بعد الهدنة وإجراء عملية التسوية السياسية، مضيفا أنه بعد المحادثات بين أردوغان وبوتين، أجرى وزيرا خارجية البلدين أيضا محادثات هاتفية.

وكان الرئيسان الروسي والتركي قد بحثا الوضع في قره باغ هاتفيا السبت، وأشار المكتب الصحفي للكرملين إلى أنهما أكدا استعدادهما المتبادل للتعاون من أجل التوصل إلى حل سلمى للصراع في المنطقة.

المصدر: وكالات