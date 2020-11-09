مقتل شخص بإطلاق نار بكنيسة في كارولينا الشمالية

قالت قناة "فوكس نيوز" التلفزيونية، نقلا عن الشرطة المحلية، إن شخصا لقي حتفه في إطلاق نار في كنيسة بولاية كارولينا الشمالية بالولايات المتحدة.

وذكرت الشرطة، أنها تلقت مكالمة هاتفية الليلة الماضية، حول حادثة إطلاق رصاص في الكنيسة المعمدانية بمدينة هاي بوينت.

وبعد وصولهم إلى مكان الحادث، عثر رجال الشرطة، على جثة قتيل "أمريكي من أصول إفريقية".

وأشارت الشرطة كذلك، إلى وجود عدة مصابين في الحادث. لكنها لم تكشف أية تفاصيل عن أسباب وملابسات الحادث، ولم تكشف كذلك عن هوية القتيل والمصابين.

وأشارت الشرطة، إلى أنها تحقق مع شهود العيان، وستنفذ عملية تفتيش في مكان الجريمة.

المصدر: نوفوستي